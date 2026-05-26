Milano
13:23
50.106
-0,23%
Nasdaq
22-mag
29.482
0,00%
Dow Jones
22-mag
50.580
0,00%
Londra
13:23
10.528
+0,59%
Francoforte
13:24
25.272
-0,46%
Martedì 26 Maggio 2026, ore 13.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: acquisti a mani basse su Kingfisher
Londra: acquisti a mani basse su Kingfisher
Migliori e peggiori
,
In breve
26 maggio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ottima performance per il
fornitore di prodotti per la manutenzione della casa
, che scambia in rialzo del 4,41%.
Condividi
Leggi anche
Londra: rosso per Kingfisher
Kingfisher, prevale lo scenario rialzista a Londra
Londra: performance negativa per Kingfisher
Londra: acquisti a mani basse su Intertek Group
Titoli e Indici
Kingfisher
+4,62%
Altre notizie
New York: acquisti a mani basse su Intel
New York: acquisti a mani basse su Qualcomm
New York: acquisti a mani basse su TKO
New York: acquisti a mani basse su Coinbase Global
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Cembre
New York: acquisti a mani basse su Oracle
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto