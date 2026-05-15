Londra: performance negativa per Kingfisher

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , con una flessione del 2,59%.



Lo scenario su base settimanale di Kingfisher rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di Kingfisher rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,808 sterline, mentre i supporti sono stimati a 2,763. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,853.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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