New York: mette il turbo SanDisk

(Teleborsa) - Grande giornata per la società americana produttrice di hardware , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,39%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SanDisk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso californiano produttore di memorie flash rispetto all'indice.





Tecnicamente, SanDisk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.640,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.527,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.753,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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