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PALLADIUM del 25/05/2026

Finanza
PALLADIUM del 25/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,62%.

Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.419,3. Supporto a 1.370,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.468,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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