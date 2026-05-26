PALLADIUM del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,62%.
Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.419,3. Supporto a 1.370,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.468,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)