Vola a New York Qualcomm

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia tech statunitense , che scambia in rialzo del 5,42%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Qualcomm rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 260,8 USD e primo supporto individuato a 238,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 283.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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