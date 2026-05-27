A Francoforte corre Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Redcare Pharmacy N.V, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,96%.
Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Redcare Pharmacy N.V mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 43,85 Euro con area di resistenza individuata a quota 45,83. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 42,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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