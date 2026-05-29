Francoforte: nuovo spunto rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Redcare Pharmacy N.V , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,81%.



L'andamento di Redcare Pharmacy N.V nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 43,7 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 44,38. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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