Francoforte: giornata depressa per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Rosso per Redcare Pharmacy N.V , che sta segnando un calo del 2,58%.



L'andamento di Redcare Pharmacy N.V nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 46,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 45,42. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 47,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```