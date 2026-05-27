Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
Riunione sostanzialmente debole quella del 26 maggio per indice spagnolo, che conclude gli scambi in frazionale calo a 18.290,9.
L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18.460,5 e primo supporto individuato a 18.048,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18.872,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)