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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Riunione sostanzialmente debole quella del 26 maggio per indice spagnolo, che conclude gli scambi in frazionale calo a 18.290,9.

L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18.460,5 e primo supporto individuato a 18.048,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18.872,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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