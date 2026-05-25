Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio
Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, IBEX 35 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18.134,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 17.753. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18.516,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)