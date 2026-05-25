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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, IBEX 35 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18.134,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 17.753. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18.516,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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