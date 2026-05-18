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Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,32%
Il Dow Jones termina gli scambi a 49.686,12 punti
In breve
,
Finanza
18 maggio 2026 - 22.03
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,32% e chiude a 49.686,12 punti.
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