Milano 18-mag
0 0,00%
Nasdaq 18-mag
28.994 -0,02%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,11%
Londra 18-mag
10.324 +1,26%
Francoforte 18-mag
24.308 -0,07%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,32%

Il Dow Jones termina gli scambi a 49.686,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,32%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,32% e chiude a 49.686,12 punti.
Condividi
```