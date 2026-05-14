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/ Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,30%
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,30%
Il Dow Jones prende il via a 49.843,58 punti
In breve
,
Finanza
14 maggio 2026 - 15.33
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,30%, a quota 49.843,58 in apertura.
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