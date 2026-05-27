New York: Atlassian sale verso 92,12 USD
(Teleborsa) - Brilla la società di software australiana, che passa di mano con un aumento del 5,04%.
La tendenza ad una settimana di Atlassian è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Atlassian, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 92,12 Dollari USA. Primo supporto visto a 85,01. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 80,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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