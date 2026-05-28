Milano 16:12
49.581 0,00%
Nasdaq 16:12
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Dow Jones 16:12
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Londra 16:12
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Francoforte 16:12
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A New York corre Atlassian

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Atlassian
Brillante rialzo per la società di software australiana, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,43%.
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