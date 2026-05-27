New York: brillante l'andamento di DoorDash

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader americano delle consegne di pasti , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DoorDash , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di DoorDash suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 154,8 USD con tetto rappresentato dall'area 162. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 150,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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