New York: brillante l'andamento di DoorDash
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader americano delle consegne di pasti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,18%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DoorDash, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di DoorDash suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 154,8 USD con tetto rappresentato dall'area 162. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 150,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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