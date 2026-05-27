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New York: positiva la giornata per DoorDash

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per DoorDash
Scambia in profit il leader americano delle consegne di pasti, che lievita del 3,18%.
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