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New York: General Motors in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: General Motors in rally
Rialzo per l'azienda statunitense che produce autoveicoli, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,29%.
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