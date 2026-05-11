GM taglia fino a 600 posti tra gli impiegati: nuova stretta sui costi nel settore IT

(Teleborsa) - General Motors prepara una nuova ondata di tagli al personale. Il colosso automobilistico statunitense eliminerà tra 500 e 600 posti di lavoro tra i dipendenti amministrativi e tecnici del reparto informatico, nell’ambito di una strategia volta a ridurre i costi e riorganizzare le competenze interne.



Secondo quanto riporta Bloomberg che cita fonti vicine all’azienda, i dipendenti coinvolti hanno iniziato a ricevere le notifiche nella mattinata di oggi. GM ha confermato i licenziamenti, spiegando che la decisione rientra in un piano di trasformazione del dipartimento IT per preparare il gruppo alle sfide future e favorire l’ingresso di nuove figure specializzate in tecnologie emergenti.



La casa automobilistica sta cercando di aumentare la redditività in un contesto di rallentamento delle vendite negli Stati Uniti. Già lo scorso ottobre GM aveva ridotto il personale salariale di centinaia di unità, oltre ad aver licenziato migliaia di operai dopo il rallentamento degli investimenti legati ai veicoli elettrici.



Intanto il titolo General Motors quotato a Wall Street mostra un ribasso del 3,95%.



L'andamento dell' azienda statunitense che produce autoveicoli nella settimana, rispetto all' S&P 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Le implicazioni di breve periodo di General Motors sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 78,01 USD. Possibile una discesa fino al bottom 74,35. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 81,67.









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