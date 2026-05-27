New York: sviluppi positivi per General Motors

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' azienda statunitense che produce autoveicoli , che tratta in rialzo del 5,29%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che General Motors mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,67%, rispetto a +2,09% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di General Motors è in rafforzamento con area di resistenza vista a 85,25 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 88,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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