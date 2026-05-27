New York: prevalgono le vendite su ARM Holdings

(Teleborsa) - A picco la società tech inglese che progetta chip , che presenta un pessimo -5,72%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di ARM Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 317,4 USD e primo supporto individuato a 294,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 340,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```