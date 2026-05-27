New York: prevalgono le vendite su ARM Holdings
(Teleborsa) - A picco la società tech inglese che progetta chip, che presenta un pessimo -5,72%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di ARM Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 317,4 USD e primo supporto individuato a 294,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 340,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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