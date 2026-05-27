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PALLADIUM del 26/05/2026

Finanza
PALLADIUM del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Seduta in ribasso per il metallo prezioso, che porta a casa un decremento dell'1,35%.

Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.406,7, mentre i supporti sono stimati a 1.357,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.455,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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