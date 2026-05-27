PALLADIUM del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
Seduta in ribasso per il metallo prezioso, che porta a casa un decremento dell'1,35%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.406,7, mentre i supporti sono stimati a 1.357,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.455,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)