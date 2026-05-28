Milano 13:56
49.626 +0,10%
Nasdaq 27-mag
29.974 0,00%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 13:56
10.391 -1,08%
Francoforte 13:56
25.038 -0,55%

Petrolio a 90,45 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 90,45 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 90,45 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```