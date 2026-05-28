Milano 16:17
49.883 +0,61%
Nasdaq 16:17
30.067 +0,31%
Dow Jones 16:17
50.691 +0,09%
Londra 16:17
10.432 -0,69%
Francoforte 16:17
25.160 -0,07%

Petrolio a 91,23 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 91,23 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 91,23 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```