Milano 11:13
50.089 +0,38%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 11:13
10.499 +0,07%
Francoforte 11:13
25.361 +0,70%

SILVER del 26/05/2026

Finanza
SILVER del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Risultato negativo per il metallo prezioso, con una flessione dell'1,45%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 75,57. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 78,24. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 80,91.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```