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Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,05%
Il Dow Jones chiude a 50.669,77 punti
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28 maggio 2026 - 22.03
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Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,05%, terminando le negoziazioni a 50.669,77 punti.
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