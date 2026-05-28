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Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,05%

Il Dow Jones chiude a 50.669,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,05%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,05%, terminando le negoziazioni a 50.669,77 punti.
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