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Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,11%

Il Dow Jones chiude a 49.760,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,11%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,11%, terminando le negoziazioni a 49.760,56 punti.
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