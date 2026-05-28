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Francoforte: balza in avanti Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Hensoldt
Avanza Hensoldt, che guadagna bene, con una variazione del 3,53%.
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