Londra: calo per Rightmove
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il principale portale immobiliare nel Regno Unito, con una flessione del 2,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rightmove evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rightmove rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Rightmove si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4,257 sterline. Supporto stimato a 4,167. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4,347.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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