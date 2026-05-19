Londra: acquisti a mani basse su Rightmove

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale portale immobiliare nel Regno Unito , che mostra una salita bruciante del 4,40% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,199 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,276. Il peggioramento di Rightmove è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,153.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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