Londra: andamento rialzista per Rightmove

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale portale immobiliare nel Regno Unito , che lievita del 2,31%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rightmove evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rightmove rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Rightmove mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,319 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,429. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,245.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```