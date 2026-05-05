Londra: andamento rialzista per Rightmove
(Teleborsa) - Scambia in profit il principale portale immobiliare nel Regno Unito, che lievita del 2,31%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rightmove evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rightmove rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Rightmove mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,319 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,429. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,245.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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