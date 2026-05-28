Milano 17:35
49.825 +0,50%
Nasdaq 20:27
30.244 +0,90%
Dow Jones 20:27
50.614 -0,06%
Londra 17:40
10.426 -0,75%
Francoforte 17:35
25.092 -0,34%

Natural Gas (Amsterdam) a 47 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 47 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 47 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```