New York: amplia il rialzo Super Micro Computer

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 12,40%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Super Micro Computer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Super Micro Computer è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45,11 USD, mentre il primo supporto è stimato a 39,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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