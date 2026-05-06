New York: acquisti a mani basse su Super Micro Computer

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che scambia in rialzo del 18,22%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Super Micro Computer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Super Micro Computer è in rafforzamento con area di resistenza vista a 33,96 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 31,48. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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