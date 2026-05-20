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New York: Super Micro Computer sale verso 34,03 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Super Micro Computer sale verso 34,03 USD
Brillante rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,44%.
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