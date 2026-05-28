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New York: si concentrano le vendite su CSX

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su CSX
Rosso per la compagnia ferroviaria statunitense, che sta segnando un calo del 2,34%.
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