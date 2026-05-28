New York: performance negativa per CSX

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense , in flessione del 2,48% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di CSX rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo di CSX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46,83 USD e primo supporto individuato a 45,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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