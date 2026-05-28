New York: performance negativa per CSX
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, in flessione del 2,48% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di CSX rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di CSX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46,83 USD e primo supporto individuato a 45,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 48,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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