Milano 10:49
50.026 +0,40%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:49
10.448 +0,21%
Francoforte 10:49
25.143 +0,20%

Indici a stelle e strisce chiudono in rialzo su speranze accordo Usa-Iran

Finanza
Indici a stelle e strisce chiudono in rialzo su speranze accordo Usa-Iran
(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul Dow Jones, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 7.564 punti.

Sale il Nasdaq 100 (+0,84%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+0,71%).

Sanitario (+1,41%), informatica (+1,34%) e beni di consumo secondari (+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,13%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,50%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, IBM (+3,53%), Microsoft (+3,47%), Nike (+2,99%) e Boeing (+2,00%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar, che ha archiviato la seduta a -2,48%.

Sotto pressione Travelers Company, con un forte ribasso dell'1,88%.

Soffre Sherwin Williams, che evidenzia una perdita dell'1,56%.

Pensosa 3M, con un calo frazionale dell'1,50%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Axon Enterprise (+12,28%), ARM Holdings (+10,76%), Palantir Technologies (+8,17%) e Shopify (+7,93%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Synopsys, che ha archiviato la seduta a -8,61%.

In perdita PDD Holdings, che scende del 4,13%.

Preda dei venditori CSX, con un decremento del 2,82%.

Si concentrano le vendite su Ross Stores, che soffre un calo del 2,69%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:

Venerdì 29/05/2026
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 51,3 punti; preced. 49,2 punti)

Lunedì 01/06/2026
15:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 54,5 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 52,7 punti)

Mercoledì 03/06/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale

Giovedì 04/06/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.
Condividi
```