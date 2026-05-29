Indici a stelle e strisce chiudono in rialzo su speranze accordo Usa-Iran

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul Dow Jones , mentre, al contrario, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 7.564 punti.



Sale il Nasdaq 100 (+0,84%); sulla stessa tendenza, positivo l' S&P 100 (+0,71%).



Sanitario (+1,41%), informatica (+1,34%) e beni di consumo secondari (+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,13%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,50%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, IBM (+3,53%), Microsoft (+3,47%), Nike (+2,99%) e Boeing (+2,00%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar , che ha archiviato la seduta a -2,48%.



Sotto pressione Travelers Company , con un forte ribasso dell'1,88%.



Soffre Sherwin Williams , che evidenzia una perdita dell'1,56%.



Pensosa 3M , con un calo frazionale dell'1,50%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Axon Enterprise (+12,28%), ARM Holdings (+10,76%), Palantir Technologies (+8,17%) e Shopify (+7,93%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Synopsys , che ha archiviato la seduta a -8,61%.



In perdita PDD Holdings , che scende del 4,13%.



Preda dei venditori CSX , con un decremento del 2,82%.



Si concentrano le vendite su Ross Stores , che soffre un calo del 2,69%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Venerdì 29/05/2026

15:45 USA: PMI Chicago (atteso 51,3 punti; preced. 49,2 punti)



Lunedì 01/06/2026

15:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 54,5 punti)

16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 52,7 punti)



Mercoledì 03/06/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale



Giovedì 04/06/2026

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.

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