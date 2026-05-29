Indici a stelle e strisce chiudono in rialzo su speranze accordo Usa-Iran
(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul Dow Jones, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 7.564 punti.
Sale il Nasdaq 100 (+0,84%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+0,71%).
Sanitario (+1,41%), informatica (+1,34%) e beni di consumo secondari (+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,13%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,50%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, IBM (+3,53%), Microsoft (+3,47%), Nike (+2,99%) e Boeing (+2,00%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Caterpillar, che ha archiviato la seduta a -2,48%.
Sotto pressione Travelers Company, con un forte ribasso dell'1,88%.
Soffre Sherwin Williams, che evidenzia una perdita dell'1,56%.
Pensosa 3M, con un calo frazionale dell'1,50%.
Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Axon Enterprise (+12,28%), ARM Holdings (+10,76%), Palantir Technologies (+8,17%) e Shopify (+7,93%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Synopsys, che ha archiviato la seduta a -8,61%.
In perdita PDD Holdings, che scende del 4,13%.
Preda dei venditori CSX, con un decremento del 2,82%.
Si concentrano le vendite su Ross Stores, che soffre un calo del 2,69%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:
Venerdì 29/05/2026
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 51,3 punti; preced. 49,2 punti)
Lunedì 01/06/2026
15:45 USA: PMI manifatturiero (preced. 54,5 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (preced. 52,7 punti)
Mercoledì 03/06/2026
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale
Giovedì 04/06/2026
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.
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