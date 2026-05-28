USA, PIL quarto trimestre rivisto al ribasso: +1,6%

(Teleborsa) - Rivista al ribasso la crescita dell'economia americana nel 4° trimestre 2025, con il dato del PIL che nella seconda lettura è stato indicato a +1,6% su base trimestrale inferiore al +2% della stima preliminare. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il +0,5% del trimestre precedente.



Le spese personali reali, motore principale della crescita americana, sono attese in crescita dell'1,4% rispetto al +1,6% precedente e contro il +1,9% del consensus.



L'indice PCE price (PCE price index), che dà un'approssimazione sulla misura dell'inflazione ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, segna un +3,8% come atteso dagli analisti rispetto al +3,5% rilevato in precedenza.



L'indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia, registra un +3,3%, come atteso, e rispetto al +3,2% precedente.

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