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Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,29% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua le contrattazioni a 30.310,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,29% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA, in progresso dello 0,29% alle 19:30, tratta a 30.310,96 punti.
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