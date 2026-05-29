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Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,08% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 4.090,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,08% alle 05:48)
Shanghai mostra un -0,08% alle 05:48 e continua gli scambi a 4.090,45 punti.
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