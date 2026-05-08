Milano 9:37
49.070 -0,45%
Nasdaq 7-mag
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Dow Jones 7-mag
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Londra 9:37
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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (0%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.179,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (0%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 4.179,95 punti.
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