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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (0%)
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.179,95 punti
In breve
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Finanza
08 maggio 2026 - 09.20
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente 0%, archiviando la seduta a 4.179,95 punti.
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