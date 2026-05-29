GOLD del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Seduta vivace per il metallo giallo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,82%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4.445,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4.558. Il peggioramento dell'oro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4.395,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)