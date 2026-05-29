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New York: brusca correzione per Clorox

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per Clorox
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale che commercializza beni di consumo, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,57%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Clorox, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Clorox è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 93,37 USD, mentre il primo supporto è stimato a 90,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 96,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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