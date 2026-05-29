New York: brusca correzione per Clorox

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale che commercializza beni di consumo , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,57%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Clorox , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Clorox è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 93,37 USD, mentre il primo supporto è stimato a 90,63. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 96,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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