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New York: brusca correzione per Oracle

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Oracle
Pressione sul principale fornitore di software aziendale, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,81%.
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