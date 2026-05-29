New York: brusca correzione per ResMed
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di prodotti per la gestione dei disturbi respiratori, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,93% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di ResMed è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ResMed, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 191,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 202,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 187,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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