New York: brusca correzione per ResMed

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di prodotti per la gestione dei disturbi respiratori , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,93% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di ResMed è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ResMed , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 191,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 202,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 187,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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