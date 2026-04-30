Milano 17:35
48.246 +0,94%
Nasdaq 19:20
27.310 +0,45%
Dow Jones 19:20
49.545 +1,40%
Londra 17:35
10.379 +1,62%
Francoforte 17:35
24.292 +1,41%

New York: brusca correzione per Fair Isaac

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Fair Isaac
Retrocede molto l'azienda di analisi applicata, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,38%.
Condividi
```