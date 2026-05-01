Si muove in ribasso ResMed a New York

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di prodotti per la gestione dei disturbi respiratori , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,79%.



L'andamento di ResMed nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di ResMed evidenzia un declino dei corsi verso area 199,2 USD con prima area di resistenza vista a 207,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 194,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```