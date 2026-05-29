New York: preme sull'acceleratore Salesforce

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,02%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Salesforce suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 180,4 USD con tetto rappresentato dall'area 186. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 177,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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