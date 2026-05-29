New York: senza freni NetApp

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 31,44%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che NetApp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +51,01%, rispetto a +1,95% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di attrezzature per data storage mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 192,7 USD. Rischio di discesa fino a 177 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 208,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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