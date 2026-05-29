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New York: NetApp, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: NetApp, quotazioni alle stelle
Prepotente rialzo per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati, che mostra una salita bruciante del 31,44% sui valori precedenti.
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